В Нигерии 17 человек погибли в межобщинных стычках
По меньшей мере 17 человек погибли в последние сутки на юго-востоке Нигерии в межобщинных столкновениях. Об этом сообщила в воскресенье газета Daily Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Вооруженные группы скотоводов атаковали 24 апреля три деревни в районе Гума на территории штата Бенуэ, в стычках погибли 17 человек, отмечает издание.
Конфликт между скотоводами и земледельцами в штате Бенуэ возник из-за споров о правах на земельные участки и доступе к водным ресурсам. Эти споры все чаще сопровождаются насилием и выливаются в вооруженные столкновения.
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