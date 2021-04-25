Франция направит в Индию партию кислородного оборудования для борьбы с пандемией
Власти Франции распорядились направить в Индию крупную партию кислородного оборудования для помощи стране в борьбе с пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Четвертые сутки подряд Индия регистрирует более 300 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и свыше 2 тыс. летальных исходов.
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