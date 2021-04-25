США срочно предоставят Индии средства для борьбы с COVID-19

Соединенные Штаты приняли решение в срочном порядке предоставить властям Индии лекарственные препараты, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением в стране коронавируса.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, договорились в воскресенье во время телефонной беседы помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Довал.

Они обсудили тяжелую ситуацию в Индии вокруг распространения инфекции. Вашингтон намерен предоставить сырье для производства в республике препарата "Ковишилд" (местное название вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом).

Салливан и Довал договорились, что обе страны в ближайшие дни будут поддерживать контакты по данной ситуации.