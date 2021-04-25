В Нигерии убиты девять силовиков

По меньшей мере девять силовиков убиты на юго-востоке Нигерии вооруженной группой неизвестных. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета Vanguard.

"Боевики атаковали вечером 24 апреля четыре контрольно-пропускных пункта на шоссе между городами Оверри и Порт-Харкорт на территории штатов Риверс и Имо", - заявил собеседник издания. По его словам убиты двое военнослужащих, четверо полицейских, три сотрудника военизированной таможни. Нападавшие захватили оружие и похитили автомашины, сожжено одно из зданий КПП.

В штате Риверс боевики также попытались захватить полицейский участок в городе Айкпо и здание местного правительства, но в обоих случаях были отброшены бойцами подразделений охраны.

Грабежи на дорогах превратились в последние два года в серьезную проблему для нигерийских властей. Многочисленные банды останавливают автомобили, грабят водителей и пассажиров, захватывают людей в заложники для получения выкупа. В результате на основных магистралях страны сейчас созданы военизированные КПП, которые призваны обеспечить нормальное движение транспорта. Однако боевики атакуют и КПП, убивая словиков и похищая их оружие и транспорт.