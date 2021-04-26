В Афганистане не менее 12 человек погибли при авиаударе и минометном обстреле

По меньшей мере восемь членов одной семьи погибли в результате авиаудара, еще четверо мирных жителей погибли и трое пострадали при минометном обстреле в воскресенье в афганской провинции Вардак. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

"По меньшей мере восемь членов одной семьи были убиты в результате авиаудара в деревне Зорланг в районе Джалриз. В другом инциденте в районе Сайед Абад четыре члена одной семьи были убиты и еще трое были ранены, когда в их дом попала мина", - сказал телеканалу член совета провинции Вардак Шарифулла Хотак.