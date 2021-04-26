В Афганистане не менее 12 человек погибли при авиаударе и минометном обстреле
По меньшей мере восемь членов одной семьи погибли в результате авиаудара, еще четверо мирных жителей погибли и трое пострадали при минометном обстреле в воскресенье в афганской провинции Вардак. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.
"По меньшей мере восемь членов одной семьи были убиты в результате авиаудара в деревне Зорланг в районе Джалриз. В другом инциденте в районе Сайед Абад четыре члена одной семьи были убиты и еще трое были ранены, когда в их дом попала мина", - сказал телеканалу член совета провинции Вардак Шарифулла Хотак.
Исполняется 113 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева
Лента новостей
Исполняется 113 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева
Заявление президента США о событиях 1915 г. - серьезный удар по миру и стабильности в регионе - азербайджанский депутат
Гамкрелидзе: По всем прогнозам, пик распространения коронавируса в Грузии настанет в первые две недели мая
Высокая обеспеченность резервами положительно сказывается на суверенном рейтинге Азербайджана – Газпромбанк
Совместно с правоохранительными органами будут приниматься меры против лиц, совершающих негативные действия - TƏBİB
Заявление Байдена о событиях 1915 г. может и не быть рассчитано на долгосрочную стратегию – российский политолог
Видеоматериал Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции об армянском терроре (ВИДЕО)
Политические партии Азербайджана распространили заявление относительно позиции Байдена в связи с вопросом т.н. «геноцида армян»
Заявления французского спикера не соответствуют обязательствам его страны в качестве сопредседателя Минской группы – Сахиба Гафарова