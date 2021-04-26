Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Перу

Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в южной части Перу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр подземного толчка находился в 211 км к юго-востоку от города Ика.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".