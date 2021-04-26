На Пекин надвигается четвертая в 2021 году пылевая буря

Метеорологическая служба Пекина в понедельник объявила повышенный - синий - уровень тревоги из-за сильного ветра и надвигающейся на Пекин четвертой в этом году пылевой бури. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным метеорологов, в настоящее время буря настигла автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая. Согласно прогнозам, в понедельник-вторник стихия распространится на северную часть КНР, в том числе затронет провинцию Ганьсу, Нинся-Хуэйский автономный район, Синьцзян-Уйгурский автономный район, северные районы провинции Шэньси, провинции Хэбэй, Шаньдун, а также Тяньцзинь и Пекин.

Ведомство предупреждает, что с вечера понедельника до вечера вторника в Пекине ожидаются сильный ветер, а также повышенный уровень загрязнения воздуха. В этой связи жителям города рекомендовано сократить время пребывания на улице.

Первая в этом году пылевая буря обрушилась на Пекин 15 марта и стала сильнейшей за 10 лет: в некоторых районах города загрязнение воздуха в 160 раз превышало максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вторая буря настигла столицу 28 марта, третья - 15 апреля.

Специалисты пытаются разобраться в источниках пылевых бурь, при этом часть из них отстаивает естественные причины - сильные ветры, приносящие массы мельчайшего песка. Но некоторые экологи считают, что пылевые бури усилились из-за многочисленных заброшенных шахт в пустынных и полупустынных районах Внутренней Монголии, а также ввиду неконтролируемой вырубки деревьев на севере страны в 60-70-х годах прошлого века.

Экологи предупреждают об опасном влиянии на здоровье человека загрязненного воздуха, в котором мельчайшие песчаные частицы смешиваются с промышленными выбросами и автомобильными выхлопами. Этот "коктейль" способен вызывать или усугублять заболевания сердца, легких, дыхательных путей и органов зрения.