Бразильский регулятор не разрешил ввоз "Спутника V"
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующее решение одобрили в понедельник все члены правления регулятора, заседание которого транслировалось на портале YouTube, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день", - отметил глава агентства Антониу Барра Торрес.
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