В Японии произошел взрыв на прогулочном катере
Взрыв произошел на прогулочном катере в южной японской префектуре Окинава. Об этом во вторник сообщило общественное телевидение страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел в порту города Мотобу. Как сообщили в полиции, в результате происшествия пострадали несколько человек.
Выясняются обстоятельства случившегося. Сообщается, что в момент взрыва катер был пришвартован.
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