В Японии произошел взрыв на прогулочном катере

Взрыв произошел на прогулочном катере в южной японской префектуре Окинава. Об этом во вторник сообщило общественное телевидение страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в порту города Мотобу. Как сообщили в полиции, в результате происшествия пострадали несколько человек.

Выясняются обстоятельства случившегося. Сообщается, что в момент взрыва катер был пришвартован.