Суд Колумбии постановил перенести манифестации, намеченные на 28 апреля и 1 мая
Административный суд колумбийского департамента Кундинамарка во вторник постановил перенести манифестации, которые запланированы на 28 апреля и 1 мая, на более поздний срок в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Отложить демонстрации, запланированные на 28 апреля и 1 мая 2021 года, до тех пор, пока не будет разработан протокол биобезопасности, или пока не будет достигнут коллективный иммунитет с помощью вакцинации", - говорится в постановлении, текст которого опубликовала на своем сайте радиостанция La FM.
Отмечается, что это решение направлено на предотвращение ущерба от пандемии.
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