В Гаити в результате ДТП погиб 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб в результате столкновения двух междугородных автобусов вблизи города Вильямсон в центральной части Гаити, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что несколько получивших травмы человек находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель одного из автобусов не успел завершить обгон по встречной полосе.