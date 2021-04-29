Япония, Южная Корея и США проведут переговоры в ходе встречи глав МИД стран G7

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, его южнокорейский коллега Чон Ый Ён и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут переговоры в ходе очной встречи глав МИД стран Группы семи (G7), которая состоится в Лондоне с 3 по 5 мая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила газета Yomiuri.

По данным издания, участники переговоров намерены, в частности, подтвердить готовность сотрудничества трех стран для выработки подхода к проблеме разработки ракет и ядерного оружия властями КНДР.

3 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуро по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи заявили о приверженности трех стран денуклеаризации Корейского полуострова.