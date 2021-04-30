В Перу кандидата в президенты госпитализировали

Кандидат в президенты Перу от леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо был срочно госпитализирован из-за проблем с дыханием. Об этом сообщили в четверг его однопартийцы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш кандидат Педро Кастильо был срочно доставлен в больницу Лимы из-за нарушения дыхания. Запланированные на сегодня мероприятия были отменены", - говорится на странице партии в Twitter.

На своей странице 51-летний кандидат подтвердил, что "из-за проблем со здоровьем" не сможет присутствовать на запланированных в четверг митингах.

11 апреля в Перу прошли президентские выборы. По итогам подсчета 100% бюллетеней, избирком страны объявил, что во второй тур вышли Кастильо и Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила". Второй тур запланирован на 6 июня.