В Японию прибыла первая партия вакцины Moderna

Самолет с отправленной из Бельгии первой партией вакцины американской компании Moderna приземлился в Японии. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, власти Японии планируют в будущем использовать эту партию для обеспечения крупномасштабных центров вакцинации населения.

Между тем применение вакцины Moderna еще не было одобрено японским Минздравом на территории страны. Ожидается, что соответствующее решение будет принято ведомством до 21 мая. Пока вакцинация в Японии осуществляется только препаратом Pfizer.

Вакцинация в Японии стартовала в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили только 950 тыс. из 4,8 млн медицинских работников (0,7% населения). 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет. Сейчас в этой категории лишь 115 тыс. человек были привиты первой дозой.