В Бразилию доставили первую партию вакцины Pfizer

Первая партия вакцины американской фармацевтической компании Pfizer от коронавирусной инфекции нового типа доставлена в Бразилию в четверг вечером. Кадры из аэропорта Виракопус (город Кампинас в штате Сан-Паулу) продемонстрировал в своем эфире телеканал CNN Brasil, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прибывший из Майами с 40-минутным опозданием самолет UPS с 1 млн доз препарата встречали на аэродроме министр иностранных дел Бразилии Карлос Альберту Франку Франса, министр связи Фабиу Фариа и глава Минздрава Марселу Кейрога. "Федеральное правительство твердо намерено получить надежные, эффективные и одобренные регулятором вакцины", - сказал министр здравоохранения, выступая в аэропорту. Всего в рамках контракта с правительством Бразилии Pfizer должна будет поставить до конца года 100 млн доз препарата.

Воздушное судно встречали с почестями: перед самой остановкой самолет прошел через так называемые водяные ворота - под направленными друг на друга струями воды из пожарных брандспойтов.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент в ее рамках используются препараты производителей AstraZeneca и Sinovac Biotech. Свыше 13 млн человек уже привились обеими дозами вакцины, еще 28,6 млн сделали одну прививку. Завершить первую очередь прививочной кампании и вакцинировать приоритетные группы населения (свыше 77 млн человек), к которым относят медиков, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, планируется в сентябре.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (почти 14,6 млн человек). По числу летальных исходов (более 400 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.