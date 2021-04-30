Десятки человек погибли из-за мощного взрыва в Афганистане

Не менее 30 человек погибли и десятки были ранены из-за мощного взрыва, который прогремел в городе Пули-Алам на востоке Афганистана. Об этом сообщает местный телеканал 1TVNews в Twitter, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По данным другого телеканала Tolo News, заминированный автомобиль взорвался возле гостевого дома, принадлежащего старейшине племени.

В здании находилось много школьников, которые готовились сдавать вступительные экзамены в местных университетах.