В Индии в результате пожара в больнице умерли 12 пациентов с коронавирусом

По меньшей мере 12 пациентов погибли в результате пожара в больнице города Бхарух на западе Индии. Об этом в субботу сообщила индийская газета Hindustan Times со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как минимум 12 пациентов, проходивших лечение в коронавирусном отделении, погибли в огне или из-за отравления продуктами горения", - сообщил представитель местной полиции. Он выразил опасения, что количество жертв может возрасти.

Пожар был ликвидирован в течение часа, около 50 пациентов были спасены местными жителями и пожарными. Причины случившегося выясняются.