В Индии в результате пожара в больнице умерли 12 пациентов с коронавирусом
По меньшей мере 12 пациентов погибли в результате пожара в больнице города Бхарух на западе Индии. Об этом в субботу сообщила индийская газета Hindustan Times со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Как минимум 12 пациентов, проходивших лечение в коронавирусном отделении, погибли в огне или из-за отравления продуктами горения", - сообщил представитель местной полиции. Он выразил опасения, что количество жертв может возрасти.
Пожар был ликвидирован в течение часа, около 50 пациентов были спасены местными жителями и пожарными. Причины случившегося выясняются.
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