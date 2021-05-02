МИД КНДР пообещал ответить на враждебную политику США по отношению к Пхеньяну

КНДР считает, что администрация президента США Джо Байдена настроена на продолжение враждебной политики в отношении Пхеньяна, в связи с чем северокорейская сторона будет вынуждена принять ответные меры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в комментарии директора департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гына, текст которого опубликовало в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Недопустимо, чтобы лидер США в своем первом политическом выступлении именно так разъяснил свою позицию КНДР. Его заявление четко отражает намерение продолжать проводить враждебную политику в отношении КНДР, как это делали США более полувека. Теперь, когда стала ясна основная идея новой политики США в отношении КНДР, мы будем вынуждены добиваться принятия соответствующих мер, и со временем США окажутся в очень тяжелой ситуации", - говорится в заявлении.

Байден в минувшую среду в своем выступлении перед членами обеих палат американского Конгресса заявил, что Вашингтон намерен тесно взаимодействовать с союзниками в вопросе противодействия угрозам, связанным с ядерными программами КНДР и Ирана.