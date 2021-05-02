Около 60% участвующих в Олимпиаде в Токио пройдут вакцинацию от коронавируса

По меньшей мере 60% спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио этим летом, пройдут предварительную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К настоящему времени более половины из 200 стран и регионов, чьи атлеты приедут в Токио для участия в Играх, уведомили Международный олимпийский комитет о том, что собираются осуществлять иммунизацию перед поездкой.

Текущие правила проведения Олимпиады в Токио рекомендуют спортсменам пройти вакцинацию от коронавируса, но это условие не является обязательным для участия в Играх.