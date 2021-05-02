Около 60% участвующих в Олимпиаде в Токио пройдут вакцинацию от коронавируса
По меньшей мере 60% спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио этим летом, пройдут предварительную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
К настоящему времени более половины из 200 стран и регионов, чьи атлеты приедут в Токио для участия в Играх, уведомили Международный олимпийский комитет о том, что собираются осуществлять иммунизацию перед поездкой.
Текущие правила проведения Олимпиады в Токио рекомендуют спортсменам пройти вакцинацию от коронавируса, но это условие не является обязательным для участия в Играх.
Лента новостей
В Азербайджане снимут фильм о турецкой журналистке Фульи Озтюрк, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
Кто в Азербайджане лучше всех читает поэзию Низами Гянджеви? – Жюри конкурса Sənsiz назвало победителей (ФОТО/ВИДЕО)
Назван срок сдачи в эксплуатацию строящихся в Габале и Шамкире детских реабилитационных центров (ФОТО)
Туркменистан и Татарстан обладают потенциалом для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи (ФОТО)