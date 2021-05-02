При пожаре в Кабуле погибли девять человек
По меньшей мере девять человек погибли, еще 14 пострадали в результате пожара, произошедшего в субботу вечером к северу от столицы Афганистана Кабула. Об этом в воскресенье сообщил телеканал TOLO news, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно его данным, в одном из районов, расположенном недалеко от Кабула, вспыхнул бензовоз. Вскоре огонь перекинулся на другие бензовозы, а также находящиеся рядом грузовики и легковые автомобили. По словам очевидцев, в общей сложности пострадали около 50 транспортных средств.
Из-за инцидента было нарушено энергоснабжение многих районов Кабула, ведутся работы по ее восстановлению.
Отмечается, что на данный момент причина пожара не известна.
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