В результате ДТП в Пакистане погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 25 получили ранения в понедельник в результате аварии автобуса в пакистанской провинции Пенджаб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительной версии, водитель превысил допустимую скорость движения и потерял управление, из-за чего автобус перевернулся.

Пострадавшие госпитализированы.