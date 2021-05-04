В Буркина-Фасо около 30 человек погибли при нападении боевиков на деревню
Порядка 30 человек стали жертвами вооруженного нападения на деревню, совершенного исламистами в понедельник на востоке Буркина-Фасо. Об этом со ссылкой на источники в службах безопасности сообщило агентство Reuters.
По его данным, власти пока официально подтверждают гибель 10 жителей деревни. Однако четыре источника в службах безопасности страны утверждают, что число жертв почти втрое больше.
Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр деятельности исламистских группировок в Западной Африке. В восточной и северо-восточной частях страны орудуют "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" и "Ансар уль-Ислам".
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