Главы МИД G7 высказались за политическое урегулирование ситуации в Афганистане

Министры иностранных дел "семерки" (G7) на встрече в Лондоне высказались за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, что является единственным способом достичь прочного и справедливого мира в этой стране. Об этом в среду говорится в документе, принятом по итогам первой за два года очной встречи глав МИД стран G7, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Устойчивое, инклюзивное политическое урегулирование - это единственный способ достичь справедливого и прочного мира, который принесет благо всем афганцам", - отметили главы внешнеполитических ведомств. Главы МИД G7 поддержали "продолжение мирных переговоров в Дохе и усилия по созыву конференции высокого уровня по Афганистану в Стамбуле".

Они также призвали все стороны конфликта в Афганистане возобновить в полном объеме участие в мирных процессах. Кроме того, главы МИД "семерки" высказались за предоставление гражданских свобод женщинам, молодежи и этническим меньшинствам Афганистана, в том числе за учет их голосов. Также, по их словам, страны G7 обязуются предоставлять Афганистану международную помощь. Они добавили, что текущая и будущая поддержка афганских властей будет также зависеть от их приверженности принципам, изложенным, в частности, на женевской конференции стран-доноров по оказанию помощи этой стране в ноябре 2020 года.