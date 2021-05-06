В префектуре на западе Японии заняты все койки для тяжелобольных пациентов

Пациенты в тяжелом состоянии заняли все предназначенные для них специальные больничные койки, которые находятся в распоряжении префектуры Осака на западе Японии. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что для этой группы пациентов в префектуре была отведена 361 койка, однако в местные медучреждения уже поступили 372 человека в тяжелом состоянии. В этой связи власти Осаки намерены призвать правительство Японии продлить действие режима чрезвычайной ситуации в регионе, чтобы не допустить дальнейшей нагрузки на медицинскую систему из-за вероятного увеличения числа заразившихся коронавирусом, подчеркивает телеканал.

5 мая в Японии было зафиксировано максимальное число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии - 1 114. По последним данным, общее число случаев инфицирования в стране к настоящему времени превысило 618 тыс., более 10,5 тыс. человек умерли.