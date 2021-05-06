В Японии трое детей пострадали в ДТП с автобусом

По меньшей мере три ребенка получили травмы в результате ДТП в городе Тиба на востоке Японии.

Как в четверг сообщил телеканал NHK, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим воспитанников детского сада, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие дети были доставлены в больницу, угрозы для их жизни нет. На месте ДТП был задержан 78-летний водитель автомобиля, который находился за рулем без водительских прав. Сотрудники японской полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.