В Японии трое детей пострадали в ДТП с автобусом
По меньшей мере три ребенка получили травмы в результате ДТП в городе Тиба на востоке Японии.
Как в четверг сообщил телеканал NHK, легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим воспитанников детского сада, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Пострадавшие дети были доставлены в больницу, угрозы для их жизни нет. На месте ДТП был задержан 78-летний водитель автомобиля, который находился за рулем без водительских прав. Сотрудники японской полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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