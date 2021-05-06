В Индии заявили о неизбежности третьей волны коронавируса в стране

Третья волна распространения COVID-19 неизбежно начнется в Индии ввиду высокого уровня циркуляции в стране индийского штамма коронавируса. Об этом заявил главный научный советник премьер-министра Индии Виджай Рагхаван, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Индия может столкнуться с третьей волной эпидемии коронавируса, время возникновения которой предсказать сложно, - цитирует в четверг Рагхавана газета The Indian Express. - Новый штамм COVID-19, массовое заражение которым сейчас происходит в стране, является более приспособленным к противодействию мерам защиты и требует нового подхода к борьбе с ним. Вторая волна коронавируса возникла в Индии, поскольку иммунитет от первой волны не был широко распространен и была снижена бдительность".

По мнению Рагхавана, для отражения третьей волны в Индии необходимы меры по усилению эпидемического надзора, модернизация существующих вакцин и соблюдение норм социальной безопасности. "Мы должны готовиться к новым волнам COVID-19. Единственный способ уменьшить нашу уязвимость перед вирусом - это соблюдение мер безопасности и вакцинация. Маски и дистанцирование критически важны и наиболее эффективны", - подчеркнул он.