Население Сейшел начнут прививать "Спутником V" в ближайшее время

Сейшелы в ближайшее время начнут прививать население от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщили ТАСС в посольстве России на Сейшелах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшее время отечественная прививка начнет вносить свой вклад в государственную программу иммунизации населения, которая сейчас активно проводится на Сейшелах (к настоящему моменту двумя дозами различных зарубежных препаратов вакцинировано порядка 60% граждан страны)", - информировали в диппредставительстве.

В посольстве напомнили, что вакцина "Спутник V" была официально зарегистрирована на Сейшелах 9 марта.

"Несколько ранее власти страны уведомили посольство о признании сертификатов о вакцинации данным препаратом для въезжающих на архипелаг туристов, - добавили в посольстве. - Символично, что первая партия российской вакцины была доставлена на Сейшелы "премьерным" рейсом "Аэрофлота" 2 апреля, что широко освещалось местными СМИ".