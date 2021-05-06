КНР и США скоро проведут консультации по первой фазе торговой сделки

Представители Пекина и Вашингтона в ближайшее время проведут встречу, на которой обсудят реализацию первой фазы торговой сделки между КНР и США. Об этом в четверг сообщила газета «Саут Чайна морнинг пост».

«Разговор на высшем уровне может скоро состояться. Обе стороны должны проанализировать ход сделки и положить конец разногласиям и конфликтам», — сообщил изданию источник, близкий к переговорному процессу.

В последний раз две крупнейшие экономики мира обсуждали первую фазу торговой сделки — двухлетнее соглашение, подписанное в январе 2020 года и вступившее в силу через месяц, — в августе прошлого года. Договоренности предполагали, что Китай увеличит импорт из США не менее чем на 200 млрд долларов в течение двух лет в обмен на отмену Вашингтоном тарифов на экспорт из КНР. Во время пандемии коронавируса Китай не закупил оговоренные объемы продукции в США.

«Китай, как ожидается, проинформирует американскую сторону о фактической ситуации с закупками, консультации будут сосредоточены на обсуждении того, как решать имеющиеся проблемы и как продвигать сделку в оставшееся время в этом году», — сообщил изданию эксперт по американо-китайским отношениям, представитель Академии наук Китая Лу Сян.