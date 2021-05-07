После ухода сил США талибы могут получить власть в Афганистане - сенатор

Радикальное движение "Талибан" может уже к концу года получить контроль над Афганистаном на фоне вывода оттуда американских сил. Такое мнение выразил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, высока вероятность того, что "Талибан" вернет себе контроль над страной, возможно, уже в конце года", - приводит издание слова Макконнелла. Ранее он называл "фатальной ошибкой такой стремительный вывод американских войск из Афганистана".

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан", согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.