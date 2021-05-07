Япония ужесточит контроль за въездом из Индии, Пакистана и Непала

Власти Японии намерены ужесточить правила въезда для прибывающих из Индии, а также Пакистана и Непала на фоне резкого роста числа новых заражений коронавирусом в регионе. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что прибывающие из указанных стран должны будут в течение шести суток после въезда находиться в специализированных карантинных учреждениях. Раз в три дня им необходимо будет сдать тест на коронавирус, и в случае отрицательных результатов они смогут поехать домой и провести там оставшуюся часть двухнедельного срока самоизоляции. Ожидается, что соответствующие меры вступят в силу с 10 мая.

В настоящее время власти Японии изолируют на три дня в карантинных учреждениях прибывающих из 35 стран и регионов, включая Австралию, Великобританию, Италию, Францию и Германию. На них также распространяется общее требование двухнедельного карантина.

Фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии 28 декабря.