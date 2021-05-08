В Триполи атаковали отель, в котором расположена штаб-квартира Президентского совета Ливии

Отель "Коринтия" в Триполи, в котором расположена штаб-квартира Президентского совета Ливии, был атакован в пятницу вечером группой вооруженных людей. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи успел покинуть здание крупнейшей в Триполи гостиницы через черный ход. Все члены совета, в состав которого входят три человека, находятся в настоящий момент в безопасности, отмечает телестанция. Вместе с тем, по поступающей из Триполи информации, вооруженная группа похитила главу канцелярии Президентского совета Мухаммеда аль-Мабрука.