Около 200 палестинцев пострадали в столкновениях с силовиками в Восточном Иерусалиме

Около 200 палестинцев получили ранения в результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщило в пятницу вечером палестинское информационное агентство WAFA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, основные стычки происходили возле мечети Аль-Акса. Полицейские стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, уточняет агентство.

В настоящее время столкновения продолжаются в Восточном Иерусалиме и его пригороде Шейх-Джаррах.

Согласно сообщению, размещенному в Twitter на странице Палестинского общества Красного Полумесяца, его медицинские бригады из-за противодействия сотрудников израильских правоохранительных органов "не имеют возможности попасть в Иерусалим для оказания неотложной помощи раненым палестинцам".

В связи с событиями в Восточном Иерусалиме президент Махмуд Аббас поручил представителю Палестины при ООН Рияду Мансуру выступить с инициативой о созыве заседания Совета Безопасности.