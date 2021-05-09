Почти 550 человек пропали без вести во время протестов в Колумбии
Около 550 человек, принимавших участие в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести. Об этом в субботу сообщила радиостанция La FM со ссылкой на данные аппарата уполномоченного по правам человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно этим сведениям, с 28 апреля по 7 мая пропали 548 человек. Число погибших в ходе акций протеста и беспорядков возросло до 26.
С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах.
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