Почти 550 человек пропали без вести во время протестов в Колумбии

Около 550 человек, принимавших участие в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести. Об этом в субботу сообщила радиостанция La FM со ссылкой на данные аппарата уполномоченного по правам человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим сведениям, с 28 апреля по 7 мая пропали 548 человек. Число погибших в ходе акций протеста и беспорядков возросло до 26.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах.