Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 22 млн

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 403 738 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 22 296 414. Число летальных исходов увеличилось за 24 часа на 4 092 и достигло 242 362, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Индии в пятый раз зарегистрировано более 400 тыс. заразившихся за сутки, все эти случаи были отмечены в мае: 1 мая (401 993 случаев заражения, тогда впервые число заболевших превысило 400 тыс.), 6 мая (412 262), 7 мая (414 188) и 8 мая (401 078).

Суточное количество смертельных исходов второй день подряд превысило 4 тыс., в субботу утром сообщалось о 4 187 случаях смерти, связанных с коронавирусной инфекцией, что стало антирекордом за все время эпидемии в стране.

Как указывает Минздрав, число выздоровевших от этой инфекции увеличилось за 24 часа на 386 444 и достигло 18 317 404. На лечении находятся 3 736 648 пациентов с коронавирусом, что на 13 202 больше, чем сутками ранее.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии).

Жертвами коронавируса все чаще становятся известные лица, в субботу пришло сообщение, что умерли два знаменитых индийских игрока в хоккей на траве, чемпионы Олимпиады в Москве 1980 года Равиндра Пал Сингх и Махарадж Кришан Каушик. На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией оппозиция и ряд политиков выступили с призывом к центральному правительству немедленно ввести общенациональный локдаун по всей Индии.