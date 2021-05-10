Пожар на нефтяном месторождении в Ираке удалось потушить

Пожар на второй нефтяной скважине месторождения Бай-Хасан в Ираке удалось потушить спустя четыре дня после вызвавшей его атаки. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на Министерство нефти Ирака, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Месторождение Бай-Хасан в провинции Киркук подверглось нападению 5 мая. Неизвестные лица подорвали две нефтяные скважины, в результате чего возникли пожары.

Как сообщалось ранее, на одной из скважин возгорание удалось быстро потушить. Работы по тушению второй продолжались со среды.

Министерство нефти резко осудило террористические атаки, совершаемые на иракские нефтяные объекты, и пообещало приложить все усилия для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу нефтяного сектора страны.