Пожар на нефтяном месторождении в Ираке удалось потушить
Пожар на второй нефтяной скважине месторождения Бай-Хасан в Ираке удалось потушить спустя четыре дня после вызвавшей его атаки. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на Министерство нефти Ирака, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Месторождение Бай-Хасан в провинции Киркук подверглось нападению 5 мая. Неизвестные лица подорвали две нефтяные скважины, в результате чего возникли пожары.
Как сообщалось ранее, на одной из скважин возгорание удалось быстро потушить. Работы по тушению второй продолжались со среды.
Министерство нефти резко осудило террористические атаки, совершаемые на иракские нефтяные объекты, и пообещало приложить все усилия для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу нефтяного сектора страны.
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО)
Брат Альберта Агарунова рассказал о детстве и юношестве Национального героя Азербайджана: Он был любимчиком семи братьев и двух сестер (ФОТО)
Лента новостей
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд (ФОТО)
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 98-й годовщиной со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Гейдар Алиев заложил прочный фундамент для независимого, мультикультурного и экономически развитого Азербайджана, который сегодня является крупным игроком на мировой арене - Собхани
Героизация нацистских преступников свидетельствует прежде всего о незрелости современной армянской политической сферы – российский политолог
В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира в Баку (ФОТО)
Команда Болгарии заняла первое место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на Кубке мира в Баку
Красота и филигранность движений – Лучшие моменты финального дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)
"Десятый наш десантный батальон" – Марьям Шабанова посвящает героям Великой Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО)
В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира в Баку (ФОТО)
Бакинская русдрама: Юрий Омельченко и Кямаля Алиева - "На всю оставшуюся жизнь" в День Победы (ВИДЕО)
Первое место в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку в упражнении с мячом заняла спортсменка из Италии
Стартовал заключительный день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку – азербайджанские грации в борьбе за медали (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, внесших неоценимый вклад в Победу над фашизмом (ФОТО/ВИДЕО)
Посол Кыргызстана провел встречу с заместителем генпредседателя правящей партии Турции по внешним отношениям
В Азербайджане подведены итоги международных акций, посвященных истории Великой Отечественной войны (ФОТО)