Не менее 12 человек пострадали при нападении неизвестных на западе Колумбии
По меньшей мере 12 представителей коренных народов Колумбии пострадали при нападении неизвестных, которое произошло во время акций протеста на западе южноамериканской республики. Об этом в воскресенье сообщила газета El Tiempo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в городе Кали (административный центр западного департамента Валье-дель-Каука). Неизвестные обстреляли группу индейцев. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.
Отмечается, что также были сожжены два автомобиля. Власти начали расследование.
С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 26. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов Альберто Карраскилья подал в отставку, однако протесты продолжились.