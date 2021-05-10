Более 15 человек стали жертвами нового теракта в Афганистане
В результате подрыва пассажирского автобуса на заложенной на дороге мине в афганской провинции Забуль погибли, по данным СМИ, не менее 16 человек, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Подрыв автобуса произошел после взрывов у женской школы в Кабуле в субботу, которые, по последним данным, унесли жизни 68 человек, большинство из них - девочки-школьницы в возрасте от 11 до 15 лет.
Медики продолжают бороться за жизни и оказывать помощь не менее чем 160 пострадавшим в ходе кабульского теракта.
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