Более 15 человек стали жертвами нового теракта в Афганистане

В результате подрыва пассажирского автобуса на заложенной на дороге мине в афганской провинции Забуль погибли, по данным СМИ, не менее 16 человек, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Подрыв автобуса произошел после взрывов у женской школы в Кабуле в субботу, которые, по последним данным, унесли жизни 68 человек, большинство из них - девочки-школьницы в возрасте от 11 до 15 лет.

Медики продолжают бороться за жизни и оказывать помощь не менее чем 160 пострадавшим в ходе кабульского теракта.