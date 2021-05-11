В Японии произошел взрыв на химическом заводе
Взрыв произошел во вторник на химическом заводе, расположенном в японском городе Иваки в северо-восточной префектуре Фукусима. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, в результате происшествия пострадали как минимум четыре человека.
После взрыва на предприятии возникло возгорание. К месту инцидента прибыли пожарные расчеты и полиция.
Завод принадлежит компании Sakai Chemical Industry. На нем производят цинковый порошок для косметической промышленности.
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