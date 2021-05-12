Моди не приедет на саммит G7 из-за ситуации с коронавирусом в Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не сможет лично присутствовать на саммите Группы семи (G7) в Великобритании, на который он был приглашен в качестве гостя, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в его стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил индийский МИД.
"Мы ценим приглашение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на саммит G7, <...> но в связи с ситуацией с коронавирусом было решено, что премьер-министр [Индии] лично не посетит саммит", - говорится в заявлении.
Встреча пройдет в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.
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