В Малайзии ввели новый локдаун из-за распространения вариаций коронавируса из Индии и ЮАР

Другие страны 12 мая 2021 07:48 (UTC+04:00)
В Малайзии ввели новый локдаун из-за распространения вариаций коронавируса из Индии и ЮАР

Власти Малайзии со среды ввели строгие социальные ограничения на фоне распространения новых вариаций коронавируса из Индии и ЮАР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Режим ограничения на перемещение" будет действовать на всей территории страны до 7 июня.

"Мы наблюдаем рост инфицированных, а также проникновение в страну новых видов вируса, поэтому нам нужно время, что остановить динамику", - говорится в распространенном заявлении старшего министра, министра обороны Исмаила Сабри Якоба.

Всего за время пандемии в Малайзии было подтверждено почти 448 тыс. инфицированных, из которых более 1,7 тыс. умерли.

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