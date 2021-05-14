Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Колумбии

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в четверг в центральной части Колумбии. Об этом сообщил национальный сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, землетрясение произошло в 18:55 по местному времени в муниципалитете Лос-Сантос (центральный департамент Сантандер), где проживают около 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 154 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.