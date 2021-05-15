ХАМАС объявило об остановке обстрелов Тель-Авива на два часа

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив на два часа - с 22:00 субботы до 00:00 воскресенья по местному времени. Об этом сообщила палестинская радиостанция Donya Al Watan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, соответствующий приказ был отдан главой Генштаба "Бригады Иззэддина аль-Кассама".