80-летней японке по ошибке ввели две дозы вакцины за сутки

Сотрудник больницы города Тоёхаси префектуры Айти в центральной части Японии 15 мая ошибочно ввел вторую дозу вакцины американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech 80-летней местной жительнице, которая в этот же день получила первую дозу препарата. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент был вызван тем, что врач не стал проверять удостоверение личности женщины, привитой до этого другим медработником. Отмечается, что повторная вакцинация не вызвала у нее побочных эффектов, однако сотрудники больницы продолжают наблюдать за состоянием пожилой пациентки.

Согласно рекомендации Pfizer и BioNTech, введение двух доз вакцины консорциума должно осуществляться с трехнедельным интервалом.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили только 1,2 млн из 4,8 млн медицинских работников (около 1% населения). 12 апреля началась также вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Сейчас в этой категории 400 тыс. человек вкололи первую дозу, а 15 тыс. - две.