У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 5,8 у берегов острова Хоккайдо. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 101 км к юго-востоку от города Кусиро, в котором проживают около 183 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.