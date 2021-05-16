У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 5,8 у берегов острова Хоккайдо. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился в 101 км к юго-востоку от города Кусиро, в котором проживают около 183 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами не поступала.
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