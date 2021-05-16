Япония намерена проводить маневры с Францией и США на регулярной основе

Министерство обороны Японии рассчитывает на регулярной основе проводить маневры с военнослужащими Франции и США, аналогичные тем, что начались во вторник на юго-западном японском острове Кюсю. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщила газета Sankei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Между тем участвовавший в маневрах полковник наземных Сил самообороны Японии Масаси Хираки заявил о "возрастающей важности обороны островов в условиях обостряющейся ситуации в сфере безопасности в регионе", подчеркивает Sankei.

Учения продлятся до 17 мая, их сухопутная часть пройдет на трех военных объектах на острове Кюсю. На расположенную на его северо-западе военную базу Сасебо для участия в тренировках прибыла французская группа ВМС "Жанна д'Арк" в составе десантного вертолетоносца и фрегата. Вооруженные силы США и Японии уже трижды проводили подобные учения на острове Кюсю, однако военные Франции принимают в них участие впервые.

Параллельно с нынешними учениями, сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио японский министр обороны Нобуо Киси, боевые корабли трех стран проведут совместные тренировки в Восточно-Китайском море. К ним присоединится также фрегат ВМС Австралии.