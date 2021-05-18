Власти Японии отказались от иммиграционной реформы

Правительство Японии приняло решение отозвать законопроект, призванный ужесточить действующее иммиграционное законодательство, на фоне критики со стороны оппозиции, а также общественных и международных организаций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на TAСС, во вторник сообщило японское общественное телевидение.

Пересмотр законодательства должен был, в частности, позволить властям в принудительном порядке депортировать тех иностранных граждан, кому было три раза отказано в предоставлении статуса беженца. Критики законопроекта настаивали на бесчеловечности такого подхода, осудили готовящуюся реформу и в профильных комиссиях ООН. В Японии на фоне готовящейся реформы несколько раз проходили митинги с требованием отказаться от ужесточения и так достаточно сурового, по мнению правозащитников, иммиграционного законодательства страны.

Резкая волна критики в адрес действий властей поднялась после инцидента с гражданкой Шри-Ланки, которая в марте этого года умерла в центре временного содержания для иммигрантов в японской префектуре Нагоя. 33-летняя женщина была задержана японскими властями в августе прошлого года после того, как выяснилось, что она находится в стране по студенческой визе, срок которой истек. Правозащитники настаивают, что смерть стала следствием отказа японских властей предоставить ей надлежащую медицинскую помощь. Министерство юстиции провело внутреннее расследование инцидента, однако его итоги также подверглись жесткой критике - оппозиция назвала его поверхностным и упустившем ключевые моменты, связанные с ухудшением здоровья женщины.

По данным японской иммиграционной службы, в 2020 году ведомство удовлетворило только 1% от всех полученных заявок на предоставление статуса беженца.