Прекращение огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу в течение суток

Соглашение о прекращении огня между контролирующим сектор Газа движением ХАМАС и властями Израиля может быть достигнуто в течение 24 часов. Об этом заявил в среду исполнительный секретарь Центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Усилия арабских стран во главе с Египтом [по координации] с другими сторонами увенчались успехом в виде проекта соглашения о прекращении огня, которое может вступить в силу в течение 24 часов", - подчеркнул представитель ФАТХ в интервью саудовскому телеканалу Asharq.

"Мы ожидаем, что текущие бои прекратятся в ближайшие часы", - добавил Раджуб. По его словам, нынешнее обострение конфликта "создало новую реальность и ситуация [вокруг ближневосточного урегулирования] не будет такой, как 10 дней назад".