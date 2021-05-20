Два поселения в греческой области Коринфия эвакуированы из-за лесного пожара
Греческие пожарные тушат сильный лесной пожар в местечке Схинос области Коринфия, в превентивных целях эвакуированы два поселения. Об этом сообщило в среду вечером AMNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, пожар быстро распространяется в лесном районе, поэтому было решено эвакуировать поселения Схинос и Агиа Сотира. Борьбу с огнем ведут 54 пожарных на 21 пожарной машине, два пеших отряда и механизированный отряд. В район направляются пожарные подкрепления из столичной области Аттика и с полуострова Пелопоннес.
По словам местного издания Loutrakiblog.gr, в поселке Бафани сгорели несколько домов. О каких-либо пострадавших не сообщается.
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