В Японии заявили, что изучат вопрос о введении сертификатов о вакцинации
Правительство Японии приняло решение всесторонне рассмотреть вопрос введения сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Под моим началом мы всесторонне рассмотрим этот вопрос", - отметил Като, подчеркнув, что для этого будет создана специальная команда, которую возглавит он сам.
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