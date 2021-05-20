В Японии заявили, что изучат вопрос о введении сертификатов о вакцинации

Правительство Японии приняло решение всесторонне рассмотреть вопрос введения сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Под моим началом мы всесторонне рассмотрим этот вопрос", - отметил Като, подчеркнув, что для этого будет создана специальная команда, которую возглавит он сам.