Представители Госдепа и властей Тайваня обсудили борьбу с коррупцией

Представители Госдепартамента и властей провинции Тайвань в четверг в рамках международной инициативы "Партнерство - Открытое правительство" обсудили борьбу с коррупцией. Об этом говорится в распространенном заявлении американского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Темой консультаций стали "усилия Тайваня по поиску решений в области государственного управления и поддержке антикоррупционных усилий во всем мире". Представители Госдепартамента и властей Тайваня "обсудили, как технологии могут привести к созданию более свободного и открытого общества, подчеркнули роль технологий в поддержке информационной прозрачности, углублении сотрудничества государственного и частного секторов и укреплении гражданского общества, а также то, как пандемия повлияла на усилия по обеспечению прозрачности" в обществе, отмечается в документе.